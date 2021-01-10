«الصحة» تمنع التصوير بالمستشفيات حفاظًا على خصوصية المرضى

أرسلت وزارة الصحة والسكان خطابا عاجلا إلى كافة القطاعات والمديريات التابعة للوزارة، بمنع التصوير بكافة صورة داخل المنشآت الطبية حفاظًا على أمن وخصوصية المريض والعاملين بالقطاع الصحى والأطقم الطبية، حتى يتمكنوا من تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية متكاملة.وأرسل الخطاب من قطاع مكتب وزيرة الصحة والسكان، إلى مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس الأمانة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والأمانة العامة للصحة النفسية، ورئيس المؤسسة العلاجية، ورئيس الإدارة المركزية للمعامل ورئيس الإدارة العامة للأشعة، ورئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية.وأكد الخطاب على تفعيل دور الأمن للمرور على المستشفيات والوحدات التابعة لها، والتنبيه على شركات الأمن بتنفيذ جميع ما سبق في القرار.