سعر اليورو اليوم الإثنين 11-1-2021 فى بنوك مصر

سعر اليورو اليوم في مصر لحظة بلحظة





اليورو اليوم

كما بلغ سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 19.30 جنيه وللبيع 19.00، وفي بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 19.30 جنيه وللبيع 19.04، وفي بنك البركة الإسلامي فسجل للشراء 19.26 جنيه وللبيع 19.01، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 19.30 جنيه وللبيع 19.04، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 19.30 جنيه وللبيع 19.07.



وفي المقابل، ارتفع سعر اليورو اليوم في مصر لحظة بلحظة أمام الجنيه ليسجل في بنك القاهرة للشراء 19.34 جنيه وللبيع 19.16، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85، وفي بنك الإمارات دبي الوطني فسجل للشراء 19.31 جنيه وللبيع 19.13، أما في بنك قطر الوطني الأهلي فسجل للشراء 19.43 جنيه وللبيع 19.20.

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كما واصل سعر اليورو تراجعه أمام نظيره المصري ليسجل في البنك الأهلي اليوناني للشراء 19.20 جنيه وللبيع 18.94، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 19.30 جنيه وللبيع 19.04، وفي بنك عودة سجل للشراء 19.32 جنيه وللبيع 19.05، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 19.34 جنيه وللبيع 19.01، وفي البنك العقاري المصري سجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.07، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 19.29 جنيه وللبيع 19.03.كما بلغ سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 19.30 جنيه وللبيع 19.00، وفي بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 19.30 جنيه وللبيع 19.04، وفي بنك البركة الإسلامي فسجل للشراء 19.26 جنيه وللبيع 19.01، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 19.30 جنيه وللبيع 19.04، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 19.30 جنيه وللبيع 19.07.وفي المقابل، ارتفع سعر اليورو اليوم في مصر لحظة بلحظة أمام الجنيه ليسجل في بنك القاهرة للشراء 19.34 جنيه وللبيع 19.16، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85، وفي بنك الإمارات دبي الوطني فسجل للشراء 19.31 جنيه وللبيع 19.13، أما في بنك قطر الوطني الأهلي فسجل للشراء 19.43 جنيه وللبيع 19.20.

يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو اليوم في مصر لحظة بلحظة الإثنين 11-1-2021، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، حيث تراجع سعر اليورو في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 19.27 جنيه وللبيع 19.40، مقابل تسجيله أمس للشراء 19.33 جنيه وللبيع 19.20.ونستعرض لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.انخفضت أسعار اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 19.29 جنيه وللبيع 19.02، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 19.32 جنيه وللبيع 19.05، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 19.30 جنيه وللبيع 19.04، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 19.32 جنيه وللبيع 19.05، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.32 جنيه وللبيع 19.05، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 19.33 جنيه وللبيع 19.06.