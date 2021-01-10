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أشهر الأساطير حول الحمل

الأحد 10/يناير/2021 - 09:45 م
حمل السيدات
حمل السيدات
إسلام جمال
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انتشرت عدة أساطير حول حمل السيدات بعضها مسليًا، وفي هذا التقرير نرصد أشهر الأساطير حول الحمل، وفقًا لما ذكره موقع "webmd" الطبى.

«تخطي حقنة الإنفلونزا»
على العكس تماما، تقول نانسي تشيشير، أستاذة طب الأم والولادة في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، إن لقاح الإنفلونزا مهم جدًا.
وتشعر بعض النساء الحوامل بالقلق من أن اللقاح قد يصيبهن بالأنفلونزا، ويخشى البعض الآخر من أن المواد الحافظة في اللقاح قد تؤذي الجنين، لكن تشيشير تقول إن حقنة الإنفلونزا لن تصيب النساء بالأنفلونزا، ولا يوجد أي دليل على أن لقاح الإنفلونزا يؤذي الأجنة.

«أنت تأكل لشخصين»
من الاساطير الشائعة عند الكثير من الحوامل، أنها تاكل لفردين هي والجنين، وهذا أمر خاطئ، وليس له أساس من الصحة.

أوضح الأطباء أن المرأة المتوسطة ذات الوزن الطبيعي قبل الحمل تحتاج إلى حوالي 300 سعر حراري إضافي يوميًا فقط لتعزيز نمو طفلها.

«تجنب صبغات الشعر»
أكد الأطباء أنه لا يوجد أي خطر على الجنين بسبب صبغات الشعر وما شابه، لكن الروائح القوية من منتجات علاج الشعر تجعل بعض النساء الحوامل يشعرن بالغثيان، لذا استخدميها في مكان جيد التهوية مع مروحة.

ويمكنك تأجيل علاجات الشعر حتى تجاوز الثلث الأول من الحمل إذا كنت قلقة حقًا، حيث يمكنك أيضًا تجنب الأصباغ التي تحتوي على الأمونيا التي تحتوي على أبخرة قوية.

«الكافيين جيد للحوامل»
هل تحب فنجان قهوة الصباح؟ العديد من النساء الحوامل تفعل ذلك، ولكن غالبًا ما يتم تحذيرهن للتخلي عن الكافيين لأنه قد يسبب الإجهاض أو الولادة المبكرة أو انخفاض الوزن عند الولادة.

«بوابات الإكس راى»
ماسحات الجسم في المطارات، وأجهزة الأشعة السينية في الأمن والإشعاع من الطيران على ارتفاعات عالية، خطر على الحوامل، هذا ما تتدوله بعد الحوامل.

ولكن لا تقلق بشأن الكميات الصغيرة من الإشعاع التي قد تواجهها النساء الحوامل أثناء المرور بجهاز الأشعة السينية بالمطار أو من خلاله أو أثناء الطيران على ارتفاعات عالية.

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