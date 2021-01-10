رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة عامل للمفتي بتهمة قتل مواطن في المقطم

الأحد 10/يناير/2021 - 08:35 م
اعدام
اعدام
عادل عبد العال
طباعة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس إحالة عامل إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه من عدمه بتهمة قتل مواطن في المقطم.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم عمرو.ع، عاطل، بقتل المجني عليه مصطفي.م مع سبق الإصرار بأن استقل معه السيارة طالبًا توصيله لوجه قصدها واستدرجه إلى منطقة نائية، وما إن ظفر به حتي أشهر سلاحًا أبيض (سكين) وسدد له طعنات بمناطق متفرقة من جسده، قاصدًا قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

أضاف أمر الإحالة شروع المتهم في سرقة المنقولات الخاصة بالمجني عليه "هاتف جوال، مبلغ مالي"،  وكان ذلك في إحدى وسائل النقل البري سيارة (أجرة تاكسي) حال حمله سلاحا أبيض إلاّ أنه قد خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسا بها.

واستمعت النيابة إلى أقوال يسري.م، صحفي، أنه أثناء تواجده بمحل الواقعة أبصر المتهم حال قيامه بالتعدي علي المجني عليه داخل سيارة تاكسي حال حمله سلاحا أبيض سكين وأبصر المجني عليه متأثرًا بجراحه يسيل منه الدماء، وعلى إثر ذلك طلب مساعدة من أحد الاشخاص لملاحقة المتهم الذي تمكن الأهالي من الإمساك به والسلاح الأبيض حوزته.

صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعادل إبراهيم الغويط، وأسامة محمد أبوصافي وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف قطر للبطل «سامى الحداد».. وتدعو للإفراج عنه

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

الصور

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

image description

محمد لطفي والسبكي في عزاء والدة حسن الرداد بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف قطر للبطل «سامى الحداد».. وتدعو للإفراج عنه

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

إشارة تردد قناة المديح 2021 الآن على نايل سات

عمانيون يسعون لإعادة الحياة لقرية طمستها رمال الصحراء قبل 30 عاما

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

أيام زمان

ذكريات هادي الجيار عن مدرسة المشاغبين: «إمام وصالح والبابلي» ساعدوني كثيرًا

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

الانتحار المؤقت

سجين الجنة

المَلِكَة

منها «اعتقال شقيقه».. 5 مصادر جعلت محمود أمين العالم يطالع الكتب