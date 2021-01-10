الرئيس الجزائري يعود مجددا لألمانيا لعلاج مضاعفات كورونا

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، الأحد، عن توجه الرئيس عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لعلاج مضاعفات في قدمه إثر إصابته سابقا بفيروس كورونا كوفيد -19.وقالت الرئاسة في بيان مساء اليوم، إن علاج المضاعفات كان مبرمجا قبل عودة الرئيس تبون من ألمانيا، لكن التزاماته داخل الوطن حالت دون ذلك.وشدد البيان على أن إصابة الرئيس تبون في قدمه ليست حالة مستعجلة.وأشارت الرئاسة إلى أنه كان في تبون بالقاعدة الجوية ببوفاريك، كبار المسؤولين في الدولة.يذكر أن تبون خضع للعلاج في المانيا للتعافي من كورونا منذ أكثر من شهرين وعاد منذ ايام لبلاده بعد التعافي من المرض.