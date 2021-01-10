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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أشرف زكي يحدد موعد التحقيق مع باسم سمرة ورحاب الجمل

الأحد 10/يناير/2021 - 04:51 م
أشرف زكي
أشرف زكي
أمير محمد خالد
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كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، خلال حضوره جنازة الفنان الراحل هادي الجيار، عن مستجدات مشكلة الفنان باسم سمرة مع الفنانة رحاب الجمل، حيث أكد أنه حدد يوم الثلاثاء المقبل للتحقيق مع الثنائي في النقابة وعقاب المدان فيهما، كما أكد أن مجلس النقابة اتخذ قرارا بالإجماع بمعاقبة من يقوم بنشر أي مشكلة بينه وبين فنان زميل له على السوشيال ميديا بالشطب من النقابة.

يذكر أن أزمة الفنانة رحاب الجمل والفنان باسم سمرة تصدرت، أمس، ترندات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت رحاب الجمل «بوست» تصف فيه باسم سمرة بـ الممثل السكران، وذلك بعدما حضر بروفة أحد الأفلام وهو سكران، حسب منشور لها عبر "فيسبوك"، وخرج الأخير ببيان أكد فيه أن كلام رحاب الجمل عنه غير صحيح، وأنه قدم ضدها شكوى في نقابة المهن التمثيلية.

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