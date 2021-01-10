إحالة عاطل احترف سرقة السيارات وتغيير معالمها بالزاوية للمحاكمة

قررت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، احالة متهم بسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، والتصرف فيها بالبيع عقب تغيير معالمها الجوهرية بدائرة القسم، للمحاكمة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، أثناء استقلاله سيارة مُبلغ بسرقتها، وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة، وذلك لقيامه بارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتصرف فيها بالبيع عقب تغيير معالمها الجوهرية.. بمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته، وأرشد عن سيارة أخرى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.