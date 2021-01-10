«المترو» يطرح محفظة تذاكر بتخفيض 50% لمشجعي كأس العالم لكرة اليد

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن إصدار محفظة تذاكر إلكترونية توفر 30 رحلة بنسبة تخفيض 50% من قيمة الرحلة الواحدة، صالحة للاستخدام خلال هذه الفترة بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة، بناءً على طلب اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، والمقامة على أرض مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري، كأكبر حدث رياضي يشهده العالم خلال الفترة المقبلة.وأوضحت الشركة أن الكارت يستخرج بموجب تقديم بطاقة التعريف الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة اليد، وأيضًا صورة تذكرة دخول الاستاد، وقيمته 150 جنيهًا بدلًا من 300 جنيه، بالإضافة إلى 25 جنيهًا كمبلغ تأمين قيمة "كارت المحفظة" تسترد في حالة رغبة المشجع رده شرط أن يكون سليما وبحالة جيدة كما تم إصداره.وأكدت الشركة أنه يمكن للمشجع استخراج الكارت من خلال عدة مكاتب للتذاكر بعدد من محطات الخطوط الثلاث، ومنها مكاتب محطات الخط الأول (حلوان، المعادي، أنور السادات، جمال عبدالناصر، الشهداء، كوبري القبة، سراي القبة)، والخط الثاني (الدقي، الأوبرا، أنور السادات، العتبة، الشهداء)، ومكاتب محطات الخط الثالث (العباسية، الاستاد، أرض المعارض، هليوبوليس).