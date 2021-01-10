«الصحة» توجه المستشفيات بتحديث استهلاك الأكسجين كل 3 ساعات

قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أصدرت توجيهات مشددة لكافة المديريات بالمحافظات بمتابعة توريد واستهلاك الأكسجين الطبي بكافة المستشفيات، كما وجهت المستشفيات بتحديث رصيد الأكسجين إلكترونيا كل 3 إلى 6 ساعات على الأكثر، وألا يقل مخزونه الاستراتيجي عن 12 ساعة بنسبة تشغيل 100% للمستشفى.وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أنه يتم متابعة مخزون المستشفيات من الأكسجين بصفة دورية من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة والسكان، لافتة إلى أن هناك توجيهات للشركات بتكثيف الإنتاج من الأكسجين الطبي، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.من جهته، أعلن المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون تكنولوجيا المعلومات، تدشين ثلاثة منظومات إلكترونية ذكية جديدة تضاف إلى أدوات الدولة لمكافحة فيروس كورونا.وقال صلاح، لـ"الدستور"، إن المنظومات الجديدة تشمل تسجيل وتوزيع لقاح كورونا وجاهزة للانطلاق رسميا، ومتابعة سلاسل إمداد الأكسجين بالمستشفيات والأسرة والرعايات المركزة، بالإضافة إلى منظومة تتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد مع توفير الخدمة الكاملة لهم.