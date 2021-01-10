الأكبر في العالم.. اعتماد 236 مليون جنيه لمحطة مصرف بحر البقر

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على دعم خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 236 مليون جنيه تكلفة مقايسة توصيل التيار الكهربائي لمحطة معالجة مياة مصرف بحر البقر بطاقة 5 مليون متر مكعب يوم، ضمن خطة العام المالي الحالي 20202021، في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.وأوضحت السعيد، أن محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر هي الأكبر على مستوى العالم، حيث يتم تنفيذها بطاقة 5 مليون م3يوم، كذلك سيتم الاستفادة منها في استصلاح وزراعة حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتهم حاليًا.ولفتت السعيد إلى أن محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر تأتي كإحدى مكونات مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر والذي يعد من أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.وأشارت السعيد إلى أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشروع تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بدعم جهود تنمية سيناء والاستثمار فى البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير التمويلات اللازمة لإحداث التنمية بمنطقة القناة وسيناء، متابعه أن المشروع يهدف إلى تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، وتقليل الهدر فيها، لاستخدامها فى زيادة الرقعة الزراعية، خاصة فى شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (إنتاج زراعى وحيوانى وصناعى).جدير بالذكر أن مصرف بحر البقر هو المصرف الوحيد الذى يمتد من جنوب القاهرة مرورًا بعدد 5 محافظات هي القليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، والدقهلية، وبورسعيد، وينتهي في وضع ما بداخله في بحيرة المنزلة، ويبلغ طوله حوالي 190 كيلو مترًا.