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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب تركي معارض: الصحافة «ماتت» في عهد أردوغان

الأحد 10/يناير/2021 - 02:25 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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أكد حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، أن الصحافة في تركيا لم تعد قابلة للحياة، وبشأن يوم الصحفيين قال: "لم يبق هناك شيء يستحق الاحتفال به".

وأضاف معاون الرئاسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي للعمل الصحفي والمسؤول عن قسم الدعاية والإعلان طيب تمل فى بيان بمناسبة يوم الصحفيين العاملين، قال إنهم يمرون بفترة مظلمة.

وذكر تمل أن قانون الصحافة رقم 212 الصادر في 10 يناير بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في مجال الإعلام دخل حيز التنفيذ في تركيا، لذلك في ظل الظروف العادية، كان من الطبيعي أن يتم الاحتفال بالعاشر من يناير كعيد للصحافة.

وقال تمل "لكن باعتبار أن الصحفيين قد بدأوا عملهم في العاشر من يناير وسط قمع وضغوط الدولة عليهم، فلا يوجد هناك شيء يستحق الاحتفال به".

وتابع تمل " نحن الان في فترة مظلمة، حيث من المستحيل القيام بالصحافة، يتم تهديد الصحفيين الذين يبحثون عن الحقيقة بالاعتقال واستخدام أساليب عنيفة بهدف اخضاعهم وسلب إرادتهم ".

وأضاف تمل أن تركيا تحتل أدنى المراتب ضمن دول العالم بخصوص حرية الصحافة، وهي الدولة التي قامت باعتقال أكبر عدد من الصحفيين.

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