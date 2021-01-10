ضبط طنين ونصف الطن لحومًا فاسدة في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (2،529 طن لحوم لمجمدة- كبدة) مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية.