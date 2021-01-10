هاني رمزي ينعى هادي الجيار: رحل القلب الطيب

نعى الفنان هاني رمزي الفنان الراحل هادي الجيار من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال ورحل القلب الطيب الفنان الكبير هادى الجيار عزائي لكل أسرته ولكل محبيه في مصر والعالم العربي.وكان الفنان هادي الجيار قد رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونقل منذ أيام لغرفة الرعاية المركزة بمستشفى الهرم، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير الي أن وافته المنية.و أقيمت صلاة الجنازة منذ قليل على جثمان الفنان الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد كبير من اهله ومحبيه وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية.