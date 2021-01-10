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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

النيابة تحيل تشكيل عصابي لتهريب المهاجرين إلى أوروبا للجنايات

الأحد 10/يناير/2021 - 12:38 م
تشكيل عصابي
تشكيل عصابي
محمد عيسى
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أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد حنفى رياض، المحامي العام الأول، 6 متهمين إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تهريب راغبي الهجرة خارج البلاد، إلى دولتي "إيطاليا، اليونان" عبر "تركيا" بطريقة غير مشروعة.

القضية رقم 11834لسنة 2020، جنايات النزهة، والمقيدة برقم 2313 لسنة 2020، كلي شرق القاهرة.

وجاء في قرار الإحالة الذي حصلت "الدستور" على نسخه منه:"بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة (عماد. س) 33 سنة، مقيم في مركز مغاغة - المنيا، و( سلیمان ش) 54 سنة، مقيم في مركز مغاغة - المنيا، و( محمد.ف) 33 سنة، مقيم في - مرکز ببا - بني سويف، و(عصام. ر) 37 سنة – مقيم في - مركز زفتى - الغربية - و(محمد. ح)، 33 سنة، مقيم في مركز الساحل، أسيوط، و(حمدي. إ) - 38 سنة – مقيم في – مرکز بلقاس - الدقهلية لأنهم في يوم 24 اغسطس 2020، بدائرة قسم شرطة النزهة، محافظة القاهرة، أسسوا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول".

وأضاف قرار الإحالة: " أن المتهمين شرعوا في تهريب 10 من المهاجرين، إلى دولتي " إيطاليا واليونان عن طريق دولة تركيا " حال كونهم لم يبلغوا ثماني عشر عاما ميلادية وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية محل الاتهام الأول وهي جريمة عبر وطنية إلا أنه أوقف أثر جريمتهم السبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين المهربين سالفي الذكر ".

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