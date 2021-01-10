«أمن المنافذ» يضبط 4 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ عن ضبط قضيتي تهريب بضائع أجنبية الصنع.كما تم تم ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار تم ضبط قضية، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 36 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).وأسفرت الجهود عن ضبط 1680 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 143 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل وواقعة، ويجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.