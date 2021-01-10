الصين تتعهد بتعزيز الإجراءات القانونية لمكافحة الاحتكار في 2021

وعد مؤتمر مركزي سنوي لأعمال القضاء والنيابة العامة والأمن العام في الصين؛ بتعزيز إنفاذ القانون والعمل القضائي ضد عمليات الاحتكار والمنافسة غير العادلة في عام 2021.وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، أن الاجتماع عقد يومي السبت والأحد في بكين، وفقًا لبيان على حساب لجنة الشؤون السياسية والقانونية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي على تطبيق «وي تشات» الصيني للتواصل الاجتماعي.وحثت السلطات منصات الإنترنت على تنظيم الأعمال وفقا للقوانين، وسوف تبقى الوكالات الحكومية يقظة للغاية ضد المخاطر من التمويلات الخاصة والإقراض عبر الإنترنت ومنصات تأجير الشقق وسط تفشي فيروس كورونا.