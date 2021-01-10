نضال الشافعى ناعيًا هادى الجيار: فقدنا قيمة وقامة وموهبة لن تعوض

نعى الفنان نضال الشافعي الفنان الراحل الكبير هادي الجيار، والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إنا لله وإنا اليه راجعون، عمنا، وأستاذنا، الفنان والإنسان الأكثر من رائع، الأب والصديق، فقدنا قيمة وقامة وموهبة لن تعوض".وكان الفنان هادي الجيار قد توفى صباح اليوم عقب تدهور حالته الصحية ونقله لغرفة الرعاية المركزة بمستشفى الهرم منذ ثلاثة أيام عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تواجد بمستشفى الهرم لأيام قليلة مما دفع الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي وهو ما لم يستجب له الفنان الراحل.