دبلوماسيون يطالبون بومبيو بإدانة ترامب في اقتحام الكونجرس

طالب دبلوماسيون أمريكيون وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بإدانة دور الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته، في أعمال الشغب التي شهدها الكونجرس الأسبوع الماضي.وقال الدبلوماسيون في رسالة، إنه "يتعين على وزارة الخارجية أن تدين بشكل مباشرة دور الرئيس ترامب في الهجوم الوحشي على الحكومة الأمريكية، وأن تذكره بالاسم"، وفقا لشبكة سي إن إن.ووفقا للقناة فإن هذه الوثيقة، التي تم توقيعها من طرف 100 دبلوماسي أمريكي، سترسل قريبا إلى بومبيو.