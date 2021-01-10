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مصر

«أولياء أمور مصر» يشكو غياب دور المدرسة مع الطلاب في التعلم عن بعد

الأحد 10/يناير/2021 - 11:06 ص
داليا الحزاوي
داليا الحزاوي
نورهان عبدالرحمن
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قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن هناك شكاوى من بعض أولياء الأمور من غياب دور المدرسة بعد توقف الدراسة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فلم يعد هناك أي اتصال بين الطلاب والمعلم، ولكن هناك بعض أولياء الأمور قالوا إن هناك تواصل بين الطلاب والمعلمين، ولكن "غير تفاعلي" بمعني تحميل فيديوهات شرح فقط.

وأضافت "الحزاوي"، في بيان، أنه في ظل جائحة كورونا نحن بحاجة إلى معلم وليس مدرس، وهناك فرق كبير بينهما، فالثاني يكون دورة مقتصرا على نقل المادة العلمية للطلاب، بينما المعلم هو المدرس والأب والصديق للطالب.

وأشارت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أنه في التعلم عن بعد يجب أن يحرص المعلم على أن لا يكون روتينيا ويكون مبدعا ومتنوعا في أسلوب الشرح، حتى لا يصاب الطلاب بالملل ويحاول تبسيط الماده العلمية.

وأضافت يجب على المعلم، أن يعلم بأننا في زمن كورونا، فعليه تطوير أدواته واستخدامه للتقنية الحديثة في تدريس مادته، لذا عليه معرفة الكثير من التطبيقات والبرامج التي تمكنه من شرح مادته بسهولة، مضيفة بأنه يلزم على المعلم أن يجعل الحصة الافتراضية تفاعليه ويحفز ويشجع الطلاب ويطمئن عليهم في حالة الغياب عن الحصص "أونلاين"، متابعة: "المعلم في زمن كورونا يقع على عاتقة مسؤوليات كثيرة ونحن جميعا نقدر ذلك ونشكرهم عليه".

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