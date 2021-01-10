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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

استبعاد 9 مرشحين على منصب النقيب في انتخابات فرعيات المحامين

الأحد 10/يناير/2021 - 10:31 ص
المحامين
المحامين
محمد جعفر
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، برئاسة مجدي سخي، وكيل النقابة العامة، استعباد 9 مرشحين على منصب النقيب في الفرعيات، وذلك بعد الفصل في الطعون والتظلمات.

وتم استعباد أحمد عبد الحميد، في نقابة القاهرة الجديدة، وأحمد عبد اللطيف، في نقابة شمال الشرقية، وأيمن عطا الله، في نقابة شمال القاهرة، ورامي راضي، في نقابة دمياط، ومحمود قناوي، في نقابة قنا، وذلك بسبب عدم استيفاء مدة العشرين عامًا في جدول المشتغلين، للترشح على منصب نقيب فرعي، وذلك وفق المادة 132 من قانون المحاماة.

كما تم استبعاد أحمد كرم النجار، في نقابة جنوب البحيرة، وحشمت فكري في نقابة الأقصر، وذلك بسبب صدور حكم تأديبي ضدهما، وأيضًا استبعاد عزت متولي، في نقابة شمال الشرقية بسبب عدم استيفاء الشروط وفيصل الكحال في نقابة شمال القليوبية بسبب الكشف الطبي.

فيما كشف المحامي محمد نجيب، عضو مجلس نقابة المحامين، اتفاق النقابة مع هيئة النيابة الإدارية للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية، المقررة فبراير المقبل.

يأتي ذلك استجابة لمطالبات عدد من المرشحين في انتخابات النقابات الفرعية، بضرورة الإشراف القضائي على انتخابات النقابات الفرعية حرصًا على الشفافية والنزاهة.

وتجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة يوم 14 فبراير، بينما تعقد المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.

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