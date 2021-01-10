الرقابة المالية توقف التعامل على أكواد شراء لـ 6 متعاملين

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف 6 أكواد من التعامل (شراءً) على الأوراق المالية، اعتباراَ من تاريخ صدور القرار وذلك لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار، وهي الكود الموحد: 1646276، والكود الموحد: 2241295، والكود الموحد: 2251886، والكود الموحد: 2383087، والكود الموحد: 1744216، والكود الموحد: 1726641.ويُحظر على شركات السمسرة في الأوراق المالية تنفيذ أي أمر شراء، صادر من العملاء سالفي البيان خلال تلك الفترة.و ارتفعت مؤشرات البورصة بنحو حاد لدى مستهل تعاملات اليوم، على خلفية الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسواق المال العالمية بقيادة البورصات الامريكية.