هل يمكن أن تعود حياة المتعافين من كورونا لما كانت عليه قبل إصابتهم؟

يقول أحد أخصائيي العلاج الطبيعي، إن الأمر بدأ لدى أحد المرضى الذين يقوم بمعالجتهم، بشعور بالدوار والترنح.وبعد مرور ثلاثة أرباع العام، شعر الأطباء المعالجون لهذا المريض، في مدينة إنجولشتات الألمانية، بالسعادة الغامرة لأنه صار من الممكن لمريضهم أن يتحدث مرة أخرى، وأن يدخل إلى العيادة على قدميه.وحصل الرجل على تأكيدات من طبيبه المعالج، وهو كبير أطباء الأعصاب، توماس فيفركورن، بأنه سوف يتمكن في يوم ما من العودة إلى شغفه بلعب التنس، ولكن ليس بنفس المستوى.ويعاني المريض 51 عاما، الذي لم يرغب في ذكر اسمه، من "متلازمة جيلان باريه"، وهي عبارة عن اضطراب يتسبب في قيام الجهاز المناعي للجسم بمهاجمة الأعصاب، وهو ما يعتقد الخبراء حاليا أنه قد يكون ناتجا عن الإصابة بفيروس كورونا في حالات نادرة.ويسبب هذا المرض المناعي النادر، التهابا - وأحيانا تلفا - في الطبقة المغلفة للألياف العصبية، وبالتالي، لا تستطيع الأعصاب نقل الإرشادات العصبية إلى الدماغ، مما يؤدي إلى ضعف في العضلات والشعور بتنميل في الأطراف، وقد يصل الأمر إلى حد الإصابة بالشلل.