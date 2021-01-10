إجراءات أمنية مشددة على أعضاء الكونجرس عقب اقتحام المبنى

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أعضاء الكونجرس سيحصلون على إجراءات أمنية مشددة أثناء سفرهم عبر المطارات، فى ظل تداعيات الهجوم على مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ تعرضوا لمضايقات في المطارات، وفقا لإخطار أرسل إلى المشرعين أمس السبت.وأعلنت شرطة "الكابيتول" أن هناك تنسيقا يجري مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، بما في ذلك خدمة المارشال الأمريكية لضمان سلامة أعضاء الكونجرس، عقب اقتحامه خلال جلسة التصديق على فوز جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة.ومن المقرر أن يتمركز عناصر من شرطة الكابيتول في المطارات الرئيسية الثلاثة في منطقة واشنطن العاصمة وهي مطار ريجان الوطني ومطار بالتيمور واشنطن الدولي ومطار واشنطن دالاس الدولي.وواجه السناتور ليندساي جراهام من ساوث كارولينا، وهو حليف مقرب من ترامب- لكنه انتقده بعد أحداث الكونجرس-، صراخا وانتقادات من أنصار ترامب في مطار ريجان الوطني، وفقا لمقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة الماضية.وصرخت امرأة في أحد مقاطع الفيديو على السناتور الجمهوري قائلة "أيها الخائن"، وهو يسير في أحد الصالات في مطار منطقة واشنطن العاصمة، وقالت أخرى "ليندساي جراهام أنت خائن للبلد".