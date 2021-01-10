إعادة فتح 5 طرق رئيسية بعد زوال الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الأحد، فتح 5 طرق رئيسية عقب زوال الشبورة المائية واتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات.وشملت طريق الفيوم الصحراوى وطريق أسيوط الغربي وبلبيس الصحراوي ومحور 30 يونيو، وطريق الإسماعيلية المتجه إلى بورسعيد أمام حركة السيارات بعد ارتفاع الشبورة ووضوح الرؤية.