قرار من النيابة بشأن مدير ثلاجة ضبط بها أغذية فاسدة في القاهرة

أمرت النيابة العامة، بحجز مدير ثلاجة لحفظ الأغذية بالقاهرة، لحيازته 47 طن دواجن وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 24 ساعة؛ لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من اللواء محمد رجائي، مدير مباحث التموين، يُفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، بحوزته 47.3 طن دواجن مستوردة وكبدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، ويجري العمل لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.