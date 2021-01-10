الحكم علي متهمين في «أحداث المطرية» اليوم

تصدر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد الحكم على اثنين متهمين في أحداث شغب المطرية.يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب محمد متولي، وعماد الدرمللي.كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين، كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية في 25 يناير 2015.