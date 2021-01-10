الحكم علي متهمين في «أحداث المطرية» اليوم
الأحد 10/يناير/2021 - 08:35 ص
عادل عبد العالطباعة
تصدر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد الحكم على اثنين متهمين في أحداث شغب المطرية.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب محمد متولي، وعماد الدرمللي.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين، كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية في 25 يناير 2015.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب محمد متولي، وعماد الدرمللي.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين، كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية في 25 يناير 2015.