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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 10-1-2021

الأحد 10/يناير/2021 - 07:12 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يرصد لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم الأحد 10-1-2021، سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية، وفقًا للتقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

على المستوى المحلي، سجل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في السوق المحلي المصري، اليوم الأحد 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

محليًا، ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك بلوم مصر، كما استقرسعره أمام الجنيه في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 10-1-2021

البنك الأهلي المصري
جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

بنك مصر
و بلغت مستويات سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري في بنك مصر عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي
وعلي صعيد سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي وصلت عند 4.06، و4.21 جنيه علي مستوي الشراء والبيع.

بنك مصرإيران التنمية
ووصل السعر في بنك مصرإيران للتنمية الي 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد
فيما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصرف المتحد وصل إلي مستوي 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي جاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك عوده
بينما جاء السعر فى بنك عودة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان
وحقق سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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