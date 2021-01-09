حقيقة استبعاد باسم سمرة من «ديك العياط» بعد أزمته مع رحاب الجمل

كشفت مصادر حقيقة استبعاد الفنان باسم سمرة من بطولة فيلم «ديك العياط» الذي تشارك فيه الفنانة رحاب الجمل بعد الأزمة التي حدثت اليوم.وقالت المصادر في تصريحات لـ«الدستور»: «الأزمة سيتم حلها بالتراضي خاصة أن هناك جلسة ستجمع بين صناع الفيلم وأصحاب الأزمة من أجل احتواءها بعدما أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي».يذكر أن فيلم «ديك العياط» يشارك فيه نضال الشافعي وعمر كمال وحمو بيكا ومن إنتاج فاطمة الليبية.