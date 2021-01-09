ويليامز تبحث مع السراج إجراء الانتخابات في ليبيا

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم السبت، في العاصمة الإيطالية روما، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز.وأوضحت حكومة الوفاق في بيان مساء اليوم أن الاجتماع تناول مستجدات الوضع في ليبيا، وسبل المضي قدمًا في المسار السياسي.ورحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة بما أبداه السراج من التزام بتسخير كافة الإمكانيات لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من انجاز الاستحقاق الانتخابي في الموعد المتفق عليه في ديسمبر 2021 بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة.