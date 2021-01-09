ضبط المتهمين بسحل محامية لسرقتها في المعصرة
السبت 09/يناير/2021 - 10:27 م
هدير مصطفيطباعة
أقدم لصان على سحل محامية فى الشارع لسرقة حقيبتها فى مشهد يعيد إلى الأذهان واقعة "مريم" فتاة المعادى التى لقيت مصرعها أثناء قيام لصوص بسرقتها.
تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من محامية بتعرضها للسرقة أثناء سيرها بالشارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين أنه أثناء سير المحامية بالشارع قام لصان أحدهما يستقل دراجة نارية والآخر يسير على قدميه بخطف الحقيبة ولاذا بالفرار بالدراجة، وبعمل التحريات تم التوصل للمتهمين والقبض عليهم، وتبين أن الحقيبة كانت تحتوى على توكيلات وقاموا بإلقائها فى الشارع.
تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من محامية بتعرضها للسرقة أثناء سيرها بالشارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين أنه أثناء سير المحامية بالشارع قام لصان أحدهما يستقل دراجة نارية والآخر يسير على قدميه بخطف الحقيبة ولاذا بالفرار بالدراجة، وبعمل التحريات تم التوصل للمتهمين والقبض عليهم، وتبين أن الحقيبة كانت تحتوى على توكيلات وقاموا بإلقائها فى الشارع.