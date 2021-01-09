ضبط المتهمين بسحل محامية لسرقتها في المعصرة

أقدم لصان على سحل محامية فى الشارع لسرقة حقيبتها فى مشهد يعيد إلى الأذهان واقعة "مريم" فتاة المعادى التى لقيت مصرعها أثناء قيام لصوص بسرقتها.تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من محامية بتعرضها للسرقة أثناء سيرها بالشارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين أنه أثناء سير المحامية بالشارع قام لصان أحدهما يستقل دراجة نارية والآخر يسير على قدميه بخطف الحقيبة ولاذا بالفرار بالدراجة، وبعمل التحريات تم التوصل للمتهمين والقبض عليهم، وتبين أن الحقيبة كانت تحتوى على توكيلات وقاموا بإلقائها فى الشارع.