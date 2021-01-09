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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبلوماسي هولندي: بلادنا ستظل شريكًا لليبيا من أجل الاستقرار

السبت 09/يناير/2021 - 09:33 م
السفير الهولندي لدى
السفير الهولندي لدى ليبيا لارس توميرس
أ ش أ
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دعا السفير الهولندي لدى ليبيا لارس توميرس، السبت، إلى دعم ملتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكدًا أن بلاده "ستظل شريك ليبيا من أجل السلام والاستقرار".

جاء ذلك في تغريدة على حساب السفير الهولندي بموقع التدوينات المصغرة (تويتر)، تعليقًا على إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي.

قال السفير الهولندي:"دعونا نجعل عام 2021 أكثرًا سلامًا في ليبيا.. وقف لإطلاق النار، تقدم للإصلاحات الاقتصادية، واحترام لحقوق الإنسان وتقديم المسائلة القانونية".

وخلال انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية لمناقشة مقترحات حول آلية الاختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية، الأربعاء أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، "الحاجة الملحة للخروج من الانسداد الحالي، والإسراع في عملية توحيد السلطة التنفيذية".

أعربت وليامز عن تقديرها "للجو الإيجابي جدًّا والتشاركي الذي ساد المناقشات"، فيما اتفق المشاركون على مواصلة الحوار خلال الأيام المقبلة، وعلى عقد اجتماعات مباشرة في جنيف الأسبوع الجاري.

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