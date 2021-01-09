أمير كرارة يستعد للعودة إلى تصوير «نسل الأغراب»

كشفت مصادر مقربة من المخرج محمد سامي، مخرج مسلسل «نسل الأغراب» أنه يصور حاليا مشاهد العمل الذي يقوم ببطولته أحمد السقا وأمير كرارة.وقالت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» اليوم، إن محمد سامي كثف مشاهد أحمد السقا ومي عمر لحين عودة أمير كرارة من الحجر المنزلي بعد إصابته بكورونا.وأوضحت المصادر أن أمير كرارة يستعد للعودة لاستئناف مشاهد التصوير الخاصة به.