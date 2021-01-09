المغرب: مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشمال إفريقيا يصل إلى «العيون»

وصل مساعد وزير الدولة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، اليوم السبت مدينة العيون، عاصمة الصحراء المغربية.وكان في استقبال شينكر، لدى وصوله إلى مطار الحسن الأول بمدينة العيون، محافظ العيون -الساقية الحمراء.وقام مساعد وزير الدولة الأمريكي بعد ذلك بجولة في مدينة العيون، شملت الحي الدبلوماسي الذي يحتضن قنصليات عدد من الدول.وزار شينكر كذلك مقر بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء "مينورسو".