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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 10 سنوات للمتهم بسرقة ربة منزل بالإكراه فى البساتين

السبت 09/يناير/2021 - 06:33 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدى الشنوفى، بمعاقبة المتهم "على.م" بالسجن المشدد 10 سنوات، فى اتهامه بسرقة ربة منزل بالإكراه بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبدالغفار، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "على.م"، تهمة سرقة وآخر مجهول المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفًا وقدرًا بالأوراق، والمملوكة للمجنى عليها "ن.م" بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن جاب الطرقات بحثًا عن فريسة لهما لسلب أموالها خلال استقلالهما الدراجة البخارية، وما أن أبصر المجنى عليها بمفردها إلا وانتزع المجهول حافظة نقودها كرهًا عنها من يديها، وما أن حاولت الدفاع عن نفسها إلا وقام بالتعدى عليها بالضرب، لعدم استعادة المجنى عليها لحقيبتها، وفر هاربين فتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومتها وبث الرعب فى نفسها، وإحداث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبى، وفر المجهول بالمسروقات، وتمكن الأهالى من الإمساك بالمتهم.

وشهدت المجنى عليها، أنها أبصرت المتهمين يقتربان منها بدراجة نارية، وقام المتهم المجهول بانتزاع حقيبتها فيما قام الأخر بالاعتداء عليها ليحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، فى حين فر المتهم الأول بالمسروقات وأمسك الأهالى بالمتهم الثانى.

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