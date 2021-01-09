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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رسميًا.. رفع الحصانة عن 409 نواب في برلمان 2016

السبت 09/يناير/2021 - 05:41 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبوزيد والسيد السعدني
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انتهى اليوم رسميًا الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وذلك بمرور 5 سنوات على أول اجتماع لمجلس نواب 2016، وبذلك يتم رفع الحصانة رسميًا عن النواب الذين لم يتواجدوا مجددًا في برلمان 2021، والبالغ عددهم 409 نواب.

وقال المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، إنه بانتهاء الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب يغادر البرلمان 409 نواب ويستمر 177 عضوا من مجلس نواب 2016، والذين تمكنوا من الفوز مجددا بانتخابات مجلس النواب الأخيرة.

ولفت أمين عام البرلمان، إلى أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المرتقبة الثلاثاء المقبل، ستكون إجرائية ومهمة، خاصة وأن كافة أعمال المجلس تعتمد على سلامة الإجراءات الأولى، ومن ثم يجب الالتزام بجميع الإجراءات الدستورية واللائحية، وتأدية اليمين الدستورية بصيغتها المنصوص عليها.

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