تعرف على الفنانين شهود واقعة رحاب الجمل والممثل السكران

هاجمت الفنانة رحاب الجمل، صباح اليوم عبر منشور على حسابها بـ"فيسبوك"، الفنان باسم سمرة دون ذكر اسمه، وذلك بسبب دخوله اللوكيشن سكران.وكتبت الجمل: "تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام ويخرجوك من المكان بالأمن والجاردات وفضايح ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون".وبعد قليل حذفت رحاب الجمل البوست، وأكدت أن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي تواصل معه ووعدها بالتحقيق وحل الأزمة، وهو ما يقوم به حاليًا بالفعل وشكرته رحاب الجمل على تدخله وحرصه على مصلحة الفنانين.وعلمت "الدستور" من مصادر مطلعة، أن الفيلم الذي حدثت الأزمة في كواليسه يحمل اسم "ديك العياط"، وحضر الواقعة كل من الفنانين: بيومي فؤاد ونضال الشافعي ومطرب المهرجانات الشهير عمر كمال، ولم يتحدث أي منهم حتى الآن عن تفاصيل الواقعة.