«يا أنا يا لأ» يتصدر مبيعات إحدى أبرز المنصات الرقمية الشهيرة

تصدر الألبوم الجديد للنجم الكبير عمرو دياب «يا أنا يا لأ» مبيعات إحدى أبرز المنصات الرقمية الشهيرة الخاصة بالموسيقى العالمية لدول الشرق الأوسط.وطرح الهضبة عمرو دياب، مساء اليوم، ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ» من خلال إحدى شركات الاتصالات، وعبر تطبيق «أنغامي».ونشر عمرو دياب بوستر ألبوم «يا أنا يا لأ»، عبر حسابه على موقع «تويتر»، معلّقا: «ألبوم عمرو دياب الجديد يا أنا يا لأ حصريا عبر تطبيق أنغامي».ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد «يا أنا يا لأ» من 12 أغنية، هي: «يا أنا يا لأ، محسود، شكرًا، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني يا حب، وأنا معاك، يا دلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل».