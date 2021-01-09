فرج عامر يثمن توزيع "الصحة" شنط علاج كورونا مجانًا للمعزولين منزليًا

أشاد النائب فرج عامر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود وزارة الصحة المتواصلة للسيطرة على خطورة الوضع خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وتجنبًا لزيادة أعداد المصابين والعمل على تهيئة مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لبدء توزيع لقاح كورونا ومُباشرة الحالات التي تتناوله.وثمّن عامر، في بيان له، تجهيز وزارة الصحة شنط علاج فيروس كورونا لمصابي العزل المنزلي بالمجان، ممن لديهم تأمين صحي، من خلال هيئة التأمين الصحي، حيث تحتوي الشنطة على كل الأدوية والفيتامينات اللازمة لصد الفيروس داخل الجسم.وشدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة تكاتف مستشفيات الوزارة الحكومية والخاصة وتخفيف العبء في ظل الأزمة، قائلًا: "علينا أن نمد يد العون لمرضي كورونا بدلًا من السلبية وترك العبء على الدولة بمفردها، مطالبًا تقديم المساعدات داخل المستشفيات الحكومية والخاصة".