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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2278 إصابة و46 وفاة بكورونا في النمسا

السبت 09/يناير/2021 - 02:06 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
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سجلت وزارة الصحة النمساوية 2278 إصابة جديدة و46 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم السبت - أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 376 ألفا و53 حالة تعافى منها 351 ألفا و382 حالة، فيما تم تسجيل إجمالي 6687 حالة وفاة حتى الآن.

وأشار الوزارة إلى أن إجمالي الحالات النشطة في البلاد بلغ 17 ألفا و984 حالة، لافتة إلى وجود 2326 مصابا يتلقون العلاج بالمستشفيات منهم 369 في أقسام العناية المركزة.

وأوضحت أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة تم تسجيله في ولاية النمسا العليا بـ435 حالة، تليها النمسا السفلى 391 حالة، ثم فيينا 339 حالة، وستيريا 298 حالة، وسالزبورج 287، وكارينثيا 185، وتيرول 169، وفورارلبرغ 99 إصابة، ثم بورجنلاند 75 حالة.

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