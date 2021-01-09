فتح باب التقدم للقيد بنقابة الصحفيين 31 يناير

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، فتح باب التقدم للجنة المشتغلين للزملاء المستحقين قانونًا الانتقال للمشتغلين من الأحد الموافق 17 يناير الجاري إلى 23 يناير.كما قررت اللجنة فتح باب التقديم للجنة تحت التمرين الجديدة من الأحد 31 يناير إلى 15 فبراير القادم مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية خلال تقديم الأوراق.