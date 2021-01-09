خبير تربوي: «لا يجوز حذف جزء من المناهج لمصلحة الطالب»

علق حسن شحاته أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، على مطالب أولياء أمور الصف الثالث الثانوي بتخفيف المناهج أسوة بالعام الماضي، نظرا الظروف التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا، قائلا: « لمصلحة طالب ثالثة ثانوي لا يجوز حذف جزء من المنهج».وأضاف في تصريحات خاصة، أن المناهج بمثابة سلسة وحلقات وصل لا يمكن الاستغناء عن جزء منها، ففي حالة إذا تم حذف جزء من المناهج سيقع الطالب، لأن المناهج مترابطة ببعضها.وأشار إلى أن العام تراكمي، وفي حالة حذف أجزاء من المنهج سيؤثر هذا على الطالب في المرحلة الجامعية سواء كان في كلية الطب أو الهندسة أو العلوم وغيرها من الكليات.وأضاف بأن مصلحة الطالب هو اتمام جميع أجزاء المنهج دون حذف، موضحا أنه في حالة الحذف سيؤثر هذا على ترتيب مصريين دول العالم.