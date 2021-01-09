



كيفية الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر

يمكن للراغبين في شراء سيارات مستعملة معرفة كافة المعلومات الخاصة بالسيارة إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط ( من هنا)





اختيار خدمات تراخيص المرور.





كتابة بيانات صاحب السيارة كاملة و الراغب في بيعها.





كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة.





الضغط على كلمة استعلام.





ظهور كافة بيانات السيارة منذ تصنيعها وكيفية تنقل الملكية حتى وصولها إلى الراغب في بيعها.





رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا

منعا للتكدس أمام مقرات إدارات المرور المختلفة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يجتاح العالم منذ ديسمبر 2019 وحصد أرواح الكثيرين في مختلف بلدان العالم حتى الآن وفرت الإدارة العامة للمرور موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) لتقديم كافة الخدمات المرورية المواطنين بطريقة إلكترونية توفيرا الوقت والجهد وذلك أيضاً ضمن رقمنة الخدمات الحكومية التي تنفذها الحكومة حاليا في كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها.





خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا

يمكن لسائقي سيارات النقل و الأجرة وأصحاب المركبات الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر إلكترونيا ويمكنهم أيضا الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال بوابة الحكومة المصرية بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط ( من هنا)





الضغط على خدمات نيابات المرور





اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية





كتابة رقم اللوحة المعدنية





الضغط على كلمة الاستعلام





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يرغب الكثير من المواطنين في شراء سيارات مستعملة لذلك وفرت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية موقعا إلكترونيا يمكن من خلالهلذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام إلكترونيًا من خلال الموقع و كيفية الاستعلام عن إجمالي قيمة المخالفات المرورية إلكترونيا.