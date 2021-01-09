رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر

السبت 09/يناير/2021 - 01:43 م
الاستعلام عن بيانات
الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة
شيماء حسين
طباعة
يرغب الكثير من المواطنين في شراء سيارات مستعملة لذلك وفرت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام إلكترونيًا من خلال الموقع و كيفية الاستعلام عن إجمالي قيمة المخالفات المرورية إلكترونيا.

كيفية الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر

يمكن للراغبين في شراء سيارات مستعملة معرفة كافة المعلومات الخاصة بالسيارة إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط ( من هنا).

اختيار خدمات تراخيص المرور.

كتابة بيانات صاحب السيارة كاملة و الراغب في بيعها.

كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور كافة بيانات السيارة منذ تصنيعها وكيفية تنقل الملكية حتى وصولها إلى الراغب في بيعها.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا

منعا للتكدس أمام مقرات إدارات المرور المختلفة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يجتاح العالم منذ ديسمبر 2019 وحصد أرواح الكثيرين في مختلف بلدان العالم حتى الآن وفرت الإدارة العامة للمرور موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) لتقديم كافة الخدمات المرورية المواطنين بطريقة إلكترونية توفيرا الوقت والجهد وذلك أيضاً ضمن رقمنة الخدمات الحكومية التي تنفذها الحكومة حاليا في كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا

يمكن لسائقي سيارات النقل و الأجرة وأصحاب المركبات الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر إلكترونيا ويمكنهم أيضا الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال بوابة الحكومة المصرية بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط ( من هنا) 

الضغط على خدمات نيابات المرور

اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية

كتابة رقم اللوحة المعدنية

الضغط على كلمة الاستعلام

اقرأ أيضاً

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 9-1-2021

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

الصور

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

image description

«أسيوط»: زيادة في معدلات إنتاج مزرعة بني سند للثروة الحيوانية

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

الأكثر قراءة

الحكم بطل واقعة «القهوجى وكوب الشاى»: حزين بسبب السخرية

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

أبرزهم يسرا وكرارة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

دوقة كامبريدج تحتفل بعيد ميلادها في ظل الإغلاق

الاشتباه ببقايا بشرية في حقل بريطاني تبيّن أنها حبة بطاطا

مبيعات روايات هارى بوتر تحدث طفرة فى التسوق عبر الإنترنت فى بريطانيا

مواعيد القطارات اليوم السبت 9-1-2021

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
ماجد حبته
ملهاة أمريكية.. مأساة عربية!
المزيد

الثقافة

دار «روافد» تطرح رواية «وهم يُنكِرون» لــ إسراء إمام

الشروق تصدر الطبعة الثالثة من «فساد الأمكنة» لصبري موسى

«نينوى» للنشر تصدر كتاب «نساء فى غرفة فرجينيا وولف»

بعد إطلاقها.. التفاصيل الكاملة لمبادرة «اطبع ديجيتال»