حملات تموينية مكبرة بجنوب سيناء لضبط الأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، حملات مكبرة، لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار والحفاظ على الدعم، حيث تم تحرير 31 محضرا خلال الحملة التي شملت مدن طور سيناء ودهب ونويبع.وأعلنت المديرية فى بيانًا لها، إن الحملة أسفرت عن تحرير 31 محضرا من بينهم 8 محاضر للمخابز لعدم مطابقة الخبز للاوزان والمواصفات المقررة، وذلك بمدينتي طور سيناء ونويبع.وأضاف البيان أنه فى مجال الرقابة على الأسواق قامت حملة مشتركة مكبرة من التموين ومجلس مدينة دهب وحماية المستهلك والصحة والطب البيطري، وتم تحرير 23 مخالفة، و7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر بيع لزيادة السعر ومحضرين عدم توافر الاشتراطات الصحية و13 محضر تشغيل عمالة دون حملهم شهادات صحية وعدم حمل شهادات صحية.وكانت مديرية التموين بجنوب سيناء قامت بحملة تموينية بمدينة الطور بالاشتراك مع حماية المستهلك وأسفرت عن تحرير (25) محضر ومصادرة 7.200 طن دقيق مجهول المصدر بكميه قدرها 144 شكارة بإجمالي مبلغ 47.00 الف جنيه، واربع محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و١٣ محضر شهادة صحية، و٥ عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومحضرين بيع بأكثر من السعر.