رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات تموينية مكبرة بجنوب سيناء لضبط الأسواق

السبت 09/يناير/2021 - 01:01 م
حملات تموينية
حملات تموينية
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، حملات مكبرة، لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار والحفاظ على الدعم، حيث تم تحرير 31 محضرا خلال الحملة التي شملت مدن طور سيناء ودهب ونويبع.

وأعلنت المديرية فى بيانًا لها، إن الحملة أسفرت عن تحرير 31 محضرا من بينهم 8 محاضر للمخابز لعدم مطابقة الخبز للاوزان والمواصفات المقررة، وذلك بمدينتي طور سيناء ونويبع.

وأضاف البيان أنه فى مجال الرقابة على الأسواق قامت حملة مشتركة مكبرة من التموين ومجلس مدينة دهب وحماية المستهلك والصحة والطب البيطري، وتم تحرير 23 مخالفة، و7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر بيع لزيادة السعر ومحضرين عدم توافر الاشتراطات الصحية و13 محضر تشغيل عمالة دون حملهم شهادات صحية وعدم حمل شهادات صحية.

وكانت مديرية التموين بجنوب سيناء قامت بحملة تموينية بمدينة الطور بالاشتراك مع حماية المستهلك وأسفرت عن تحرير (25) محضر ومصادرة 7.200 طن دقيق مجهول المصدر بكميه قدرها 144 شكارة بإجمالي مبلغ 47.00 الف جنيه، واربع محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و١٣ محضر شهادة صحية، و٥ عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومحضرين بيع بأكثر من السعر.

موضوعات متعلقة

موعد الاستعلام عن قيمة فاتورة التلفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات WE

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

الصور

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

image description

«أسيوط»: زيادة في معدلات إنتاج مزرعة بني سند للثروة الحيوانية

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

الأكثر قراءة

الحكم بطل واقعة «القهوجى وكوب الشاى»: حزين بسبب السخرية

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

أبرزهم يسرا وكرارة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

دوقة كامبريدج تحتفل بعيد ميلادها في ظل الإغلاق

الاشتباه ببقايا بشرية في حقل بريطاني تبيّن أنها حبة بطاطا

مبيعات روايات هارى بوتر تحدث طفرة فى التسوق عبر الإنترنت فى بريطانيا

مواعيد القطارات اليوم السبت 9-1-2021

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
ماجد حبته
ملهاة أمريكية.. مأساة عربية!
المزيد

الثقافة

دار «روافد» تطرح رواية «وهم يُنكِرون» لــ إسراء إمام

الشروق تصدر الطبعة الثالثة من «فساد الأمكنة» لصبري موسى

«نينوى» للنشر تصدر كتاب «نساء فى غرفة فرجينيا وولف»

بعد إطلاقها.. التفاصيل الكاملة لمبادرة «اطبع ديجيتال»