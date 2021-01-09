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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس زوج ألقى بزوجته من البلكونة 15 يوما

السبت 09/يناير/2021 - 12:21 م
حبس
حبس
سارة الوردنى
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة مستأنف مركز الزقازيق، تجديد حبس الزوج المتهم، بإلقاء زوجته من البلكونة، بسبب خلافات أسرية بينهما على مصروف البيت، 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة العامة له تهمة الشروع في القتل.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة الزقازيق بوصول "بسمة ف" ربة منزل تبلغ من العمر 53 عاما لمستشفى القنايات، مصابة بكدمات وكسور، وحالتها مستقرة.

وتبين وقوع خلافات أسرية بينها وبين زوجها، على مصروف البيت، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها " أبو خ م" 63 سنة بالمعاش، المقيم بقرية كفر محمود جاويش دائرة المركز، بإلقائها من شرفة الطابق الأول.

وألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، القبض على الزوج المتهم وتم إحالته لنيابة مركز شرطة الزقازيق.

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