التحقيق مع عاطل وابنه بتهمة النصب على المواطنين بالمرج

تباشر نيابة المرج اليوم، التحقيق مع عاطل ونجله بتهمة بيع وتأجير شققهما السكنية لأكثر من شخص والاستيلاء منهم على أموال بمنطقة المرج.وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال والاستيلاء منهم على أموال بغرض تأجير وبيع الشقق السكنية لهم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.