الكاثوليكية تحتفل بعيد البابا غريغوريوس العاشر

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ اليوم؛ بعيد البابا غريغوريوس العاشر.وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني سيرته قائلًا: ولد فى مدينة بلازنسا بإيطاليا، عام 1210م، امتاز بدرس القوانين البيعيّة.وتابع: تعيّن كاتبَ أسرارِ سفيرٍ البابا في باريس ثمّ قانونيًا في مدينة ليون فرئيس شمامسة في لياج. وعُرضت عليه أسقفيّة بلازنسا، فلم يقبلها؛ لمَّا توفيَّ البابا إكليمنضس الرَّابع، انتخبوه بابا وهو في عكا.وتابع: ثمّ بلغ روما وتسلّم السدّة البطرسيّة باسم غريغوريوس العاشر كان سعيه المتواصل في إزالة الانشقاق بين الكنيسة الرومانيّة والكنيسة اليونانيّة القسطنطينيّة واهتداء شعوب الصين والتتر إلى الدين المسيحيّ فعقد في سنة 1274م مجمعًا مسكونيًا في ليون أصدر فيه منشورًا في الثالوث الأقدس والمعتقد الكاثوليكيّ.واستكمل: زال الانشقاق الوخيم واتّحدت الكنيسة اليونانيّة مع الكنيسة الرومانيّة، معترفة بالإيمان الكاثوليكيّ، دون قيد وشرط؛ واستمرَّ عاملًا على تنفيذ قوانين المجمع، مواصلًا جهاده الحسن في إدارة الكنيسة إلى أن اعتراه المرض فرحل يوم 9 يناير سنة 1276م، وهو فى طريق عودته من مدينة ليون.