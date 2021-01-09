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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

نائب ميركل يدعو إلى التعامل بشفافية مع المواطنين في أزمة كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 11:15 ص
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
وكالات
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دعا نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أولاف شولتس، إلى التعامل بشفافية مع المواطنين في أزمة كورونا.

وقال شولتس، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية: "في أوقات عدم اليقين الكبير، تعد الثقة فئة مركزية للغاية للحكم"، موضحا أنه يتعين لذلك تطبيق مبدأ "إذا أصبح هناك أسئلة ملحة، فيتعين طرحها"، وقال: "بدون ذلك يظهر انعدام الثقة بسهولة".

وفي الأسبوع الماضي، أرسلت الولايات التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي إليه شولتس، قائمة من الأسئلة حول مشكلات متعلقة بالتطعيم إلى وزير الصحة ينس شبان.

ودافع شولتس عن هذا النهج، موضحا أن العمل الجيد الذي قامت به الحكومة، التي تضم حزبه والتحالف المسيحي المنتمية إليه ميركل، في الأزمة لا يعفي من واجب طرح أسئلة غير مريحة إذا لزم الأمر.

وشدد مرشح الاشتراكيين للمنافسة على منصب المستشارية على أن "إنتاج اللقاح يجب أن يحظى في النهاية بأولوية قصوى"، موضحا أن هذا هو السبب في تشكيل اللجنة الوزارية الجديدة بمشاركة المستشارة ميركل ووزير الصحة شبان ووزير الاقتصاد بيتر ألتماير ورئيس ديوان المستشارية هيلجه براون وهو نفسه.

وقال: "نحن نحشد قوتنا، ونتحدث إلى الشركات في ألمانيا وأوروبا ونحاول إيجاد مرافق إنتاج إضافية بحيث يتوفر أكبر قدر ممكن من اللقاح في أقصر وقت ممكن".

وذكر شولتس أنه من أجل تطعيم المزيد من الأشخاص في ألمانيا، يجب أن يكون التواصل صادقا ومفعما بالثقة، وقال:"علينا أن نقول بوضوح ما نعرفه وما لا نعرفه... نتخذ حاليا إجراءات صارمة ولا يمكننا الجزم بالوقت الذي سنستغرقه لاحتواء انتشار الفيروس بشكل فعال"، مضيفا أن اللقاح إلى جانب ذلك هو أفضل وسيلة ضد الجائحة.

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