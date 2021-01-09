ماهو تطبيق parler الذي أوقفته جوجل بسبب ترامب ؟ -هي شبكة اجتماعية هاجر إليها العديد من مؤيدي ترامب بعد أن تم منعهم من استخدام منصات مثل تويتر.



- تم استخدام هذا التطبيق في خطط الاحتجاجات فى واشنطن العاصمة التي انتهت باقتحام مبنى الكابيتول هذا الأسبوع على نطاق واسع على هذا التطبيق.



- أصبح هذا التطبيق غير متاح للتنزيلات الجديدة على متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة الرئيسية فى العالم فى غضون يوم واحد.



-يقول الرئيس التنفيذي لشركة Parler، جون ماتزي، في منشورات على خدمته الجمعة، إن شركة آبل تطبق المعايير التي لا تنطبق على نفسها، وأن الشركات تهاجم الحريات المدنية. -هي شبكة اجتماعية هاجر إليها العديد من مؤيدي ترامب بعد أن تم منعهم من استخدام منصات مثل تويتر.- تم استخدام هذا التطبيق في خطط الاحتجاجات فى واشنطن العاصمة التي انتهت باقتحام مبنى الكابيتول هذا الأسبوع على نطاق واسع على هذا التطبيق.- أصبح هذا التطبيق غير متاح للتنزيلات الجديدة على متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة الرئيسية فى العالم فى غضون يوم واحد.-يقول الرئيس التنفيذي لشركة Parler، جون ماتزي، في منشورات على خدمته الجمعة، إن شركة آبل تطبق المعايير التي لا تنطبق على نفسها، وأن الشركات تهاجم الحريات المدنية.





وأضاف في رسالة نصية لرويترز: "تنسيق أعمال الشغب والعنف والتمرد لا مكان له على وسائل التواصل الاجتماعي".





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- عند تعليق الخدمة، استشهدت جوجل، التي تعمل برمجياتها في هواتف أندرويد، بسياستها ضد التطبيقات التي تروج للعنف وقدمت أمثلة حديثة من Parler، بما في ذلك منشور يوم الجمعة الذي بدأ: "كيف نستعيد بلدنا؟ حوالي 20 ضربة منسقة أو نحو ذلك، وأخرى للترويج لـ "مسيرة المليشيا" في واشنطن. - عند تعليق الخدمة، استشهدت جوجل، التي تعمل برمجياتها في هواتف أندرويد، بسياستها ضد التطبيقات التي تروج للعنف وقدمت أمثلة حديثة من Parler، بما في ذلك منشور يوم الجمعة الذي بدأ: "كيف نستعيد بلدنا؟ حوالي 20 ضربة منسقة أو نحو ذلك، وأخرى للترويج لـ "مسيرة المليشيا" في واشنطن.

أثار تطبيق parler جدلًا واسعًا على منصات السوشيال ميديا بعدما تم وقفها، حيث فاجأت شركة جوجل جميع رواد السوشيال ميديا بعدما أوقفت شركة "جوجل"، تطبيق Parler للشبكات الاجتماعية وقالت شركة جوجل سوف يتم وضع إشراف قوي على هذا التطبيق.