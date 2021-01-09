كيف واجهت «الداخلية» مافيا اسطوانات الأكسجين؟

1123 إسطوانة أكسجين قبل تهريبها في المحافظات



مديرية أمن القاهرة



مديرية أمن الشرقية



10 اسطوانات في البحيرة



كفر الشيخ



الشرطة ترافق سيارات نقل أوكسحين وقت الشبورة لدمياط



واصلت وزارة الداخلية دورها البطولي في مواجهة الأزمات على الصعيدين الأمني والإنساني، في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث نجحت في التصدي لمحاولات حجب أنابيب الأكسجين وضبط كل من يحاول التلاعب والمتاجرة بأزمة كورونا.لم ينقطع الدور الإنساني حينما قامت بندب مأموريات من مختلف مديريات الأمن لتفويج سيارات تحمل أنابيب الأكسجين لايصالها للمستشفيات وأماكن العزل وقت الشبورة المائية.أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية في مجال مكافحة محاولات البعض لحجب إسطوانات غاز الأكسجين وترويج المستلزمات الطبية مجهولة المصدر ضمن الخطة الشاملة للدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" عن ضبط (13) قضية بإجمالى مضبوطات (1132 أسطوانة غاز أكسجين تم حجبها لبيعها بآزيد من السعر المتداول - 3٫900 قطعة مستلزمات طبية بدون مستندات مجهولة المصدر).ضبط (50 إسطوانة غاز أكسجين "فارغة").. تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن إحدى شركات لتجارة العدد والأدوات "بدون ترخيص").ضبط (20 إسطوانة غاز أكسجين "ممتلئة") تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن إحدى شركات لتجارة العدد والأدوات "بدون ترخيص").ضبط (3900 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – سنون أنسولين" بدون مستندات "مجهولة المصدر" – 30 إسطوانة غاز أكسجين).. تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك إحدى شركات تجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص").مديرية أمن الجيزةضبط (56 إسطوانة غاز أكسجين "فارغة") لبيعها بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن إحدى شركات لتجارة العدد والأدوات "بدون ترخيص").تم ضبط 37 إسطوانة غاز أكسجين "ممتلئة" بدون مستندات ومجهولة المصدر).. تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.كما تم ضبط 25 إسطوانة غاز أكسجين "ممتلئة" بدون مستندات ومجهولة المصدر، تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.ضبط (13 إسطوانة غاز أكسجين "ممتلئة" بدون مستندات ومجهولة المصدر) تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة من ضبط (10 إسطوانة سعة 7 متر أكسجين "مجهولة المصدر") بحوزة أحد الأشخاص (صاحب مخزن لبيع أسطوانات الأكسجين "بدون ترخيص") ببندر كوم حمادة.أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ قيام (شخصين تاجرى خردة - مُقيمان بدائرة مركز شرطة الرياض)، بالإتجار غير المشروع فى إسطوانات الأكسجين وتجميعها من مصادرها بقصد إعادة بيعها وتداولها بالسوق السوداء بأزيد من سعرها المتداول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية وأمكن ضبطهما وبحوزة الأول (500) إسطوانة أكسجين معبأة داخل مخزن "غير مرخص"، وبحوزة الثانى (170) إسطوانة أكسجين معبأة، حيث قاما بتجميعها ومزاولة نشاط الإتجار بها بدون ترخيص.بمواجهتهما أقرا بتحصلهما على تلك الإسطوانات من مصنع تعبئة - كائن بمدينة بلطيم بدائرة مركز شرطة البرلس ملك (صاحب مصنع تعبئة إسطوانات أكسجين - مقيم بكفر الشيخ) مقابل مبلغ مالى وإعادة بيعها مرة أُخرى.تبلغ لإدارة شرطة النجدة بمديرية أمن بورسعيد بتوقف سيارة محملة ( بإحدى عشر طن من الأكسجين ) والمقرر توجهها لعدد من المستشفيات بدمياط، نظرًا لسوء الأحوال الجوية والشبورة المائية.على الفور إنتقلت قوات من أجهزة وزارة الداخلية المعنية لمرافقة السيارة المذكورة وإصطحابها وتوصيل حمولتها للمستشفيات الكائنة بنطاق محافظة دمياط.الشرطة نتقل الأكسجين من الشرقية للقاهرة وقت الشبورةتبلغ لقسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية من (مالك ومدير مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية - كائن بدائرة القسم) بوجود (4) سيارات نقل محملة بكميات كبيرة من إسطوانات الأكسجين والمقرر توجهها لعدد من المستشفيات بالقاهرة، ونظرًا لسوء الأحوال الجوية والشبورة المائية لم تتمكن السيارات من التحرك.على الفور إنتقلت قوات من أجهزة وزارة الداخلية المعنية لمرافقة السيارات المذكورة وإصطحابها وتوصيلها بحمولتها للمستشفيات الكائنة بنطاق محافظة القاهرة.