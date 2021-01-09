أسقف منفلوط يستقبل الأنبا يؤانس بمقر المطرانية

استقبل الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط؛ الأنبا يؤانس أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس وذلك بمقر مطرانية منفلوط.جاء ذلك حيث قدم الأنبا يؤانس التهنئة بعيد الميلاد للأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وكهنة الإيبارشية.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الميلاد المجيد وسط انتشار الموجة الثانية من كورونا المستجد، واتخاذ الكنيسة عدة إجراءات احترازية خلال الاحتفالات.ويُعتبر عيد الميلاد المجيد ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح.